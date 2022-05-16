Дуглас Сантос заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил о намерении остаться в стане сине-бело-голубых на следующий сезон.

«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да», — приводит слова Дугласа Сантоса «Спорт-экспресс».

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).