Дуглас Сантос заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил о намерении остаться в стане сине-бело-голубых на следующий сезон.
«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да», — приводит слова Дугласа Сантоса «Спорт-экспресс».
Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
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