На «Матч ТВ» вместо Дзюбы вывели в эфир другого человека и спросили о будущем в «Зените»

В эфире телеканала «Матч ТВ» произошёл достаточно курьёзный эпизод. Ведущий программы «Есть тема!» Артём Анисимов позвонил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы поинтересоваться по поводу возможного ухода футболиста из стана сине-бело-голубых.
Ведущий сказал: «Алё, Артём, здравствуйте! Это программа «Есть тема!» на «Матч ТВ». Мы сейчас в прямом эфире. Хотим узнать о вашем будущем: скажите, пожалуйста, где вас ждать в следующем сезоне?»
Фото: Скриншот из эфира телеканала «Матч»
Собеседник телеведущего ответил: «Будущее будет светлое и прекрасное».
После этого ведущий задал уточняющий вопрос, в каком именно клубе будет это будущее. На что последовал ответ: «В каком клубе оно будет… Не знаю, по боям без правил, М-1, наверное».
Фото: Скриншот из эфира телеканала «Матч»
Внимательные зрители заметили, что голос в трубке слабо напоминал голос нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Как оказалось позже, телеведущий созвонился вовсе не с Дзюбой и спрашивал о возможном уходе из «Зенита» он тоже вовсе не Артёма.
Спустя 20 минут ведущий дал следующее объяснение произошедшего: «Перед тем как мы уйдём на рекламу, я должен сказать: наши люди, агенты, провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона. Он постоянно это делает. Как я понимаю, всё-таки с нами разговаривал не Дзюба, а другой человек, который выдал за Артёма неверную информацию».
Фото: Скриншот из эфира телеканала «Матч»
- 16 мая 2022
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