Червиченко: Дзюба и «Црвена Звезда» — глупость. Представьте Сербию и зарплату Артёма

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».
«В России Дзюба много чего сделал, много чего наиграл. На закате карьеры, если будет хороший вариант где-то поиграть, то почему бы и нет? Но я не думаю, что сейчас кто-то в Европе захочет брать русского игрока.
«Црвена Звезда»? Сербия — это не вариант и какая-то глупость. Вы просто представьте: Сербия и запросы, уровень заработка Дзюбы. Он зарабатывает столько, сколько получает весь клуб Сербии ниже третьего-четвёртого места. Сербия запрограммирована на клонирование своих воспитанников и их продажу. Люди там получают копейки, из-за этого они злые, напористые и очень хотят выбиться. У них практически нет легионеров, и с чего вдруг они захотят брать миллионного Дзюбу, мне непонятно. В Сербии много таких дерзких, мощных ребят, как Дзюба. Любой клуб предпочтёт какого-то своего игрока, на котором можно нажиться, чем платить Дзюбе миллионы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 16 мая 2022
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:58
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:57
-
14:57
-
14:32
-
14:19
-
14:13
-
14:01
-
13:51
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:12
-
12:57
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:11