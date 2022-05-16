Червиченко: Дзюба и «Црвена Звезда» — глупость. Представьте Сербию и зарплату Артёма

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

«В России Дзюба много чего сделал, много чего наиграл. На закате карьеры, если будет хороший вариант где-то поиграть, то почему бы и нет? Но я не думаю, что сейчас кто-то в Европе захочет брать русского игрока.



«Црвена Звезда»? Сербия — это не вариант и какая-то глупость. Вы просто представьте: Сербия и запросы, уровень заработка Дзюбы. Он зарабатывает столько, сколько получает весь клуб Сербии ниже третьего-четвёртого места. Сербия запрограммирована на клонирование своих воспитанников и их продажу. Люди там получают копейки, из-за этого они злые, напористые и очень хотят выбиться. У них практически нет легионеров, и с чего вдруг они захотят брать миллионного Дзюбу, мне непонятно. В Сербии много таких дерзких, мощных ребят, как Дзюба. Любой клуб предпочтёт какого-то своего игрока, на котором можно нажиться, чем платить Дзюбе миллионы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.