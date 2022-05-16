Дзюба больше не сыграет за «Зенит». Почему по-другому быть не могло

Путь Дзюбы в «Зените» просто не мог закончиться хорошо. Это было понятно с момента его прихода. Сценарии финала истории обсуждались последние полтора года – от сверхнегативного до хотя бы приемлемого. К первому относили конфликт в раздевалке, публичные выступления и, как следствие, даже смену тренерского штаба.

Некоторые считали, что Артём способен и на такое. Ко второму – относительно спокойные последние полгода контракта, без споров, вражды и внутреннего подстрекательства. И при очень позитивных обстоятельствах возможное продление контракта.

Сейчас можно точно сказать: «Зениту» удалось избежать худшего и получить более-менее нормальный финиш истории. Недовольство осталось только с ним. Дзюба ни разу не пошёл на открытый конфликт с тренером, партнёрами или руководством. Он спокойно досидел до конца контракта, но больше за «Зенит» не сыграет. Матч со «Спартаком» – финал карьеры игрока в клубе. С вероятностью в 99% он не полетит в «Нижний» и сейчас договаривается с одной из команд.

Это читалось. В последнее время Артём слал незамысловатые сигналы об отсутствии прежнего драйва, эмоций. Он не скрывал, что нынешняя команда – уже не его. Не та, где он был лидером и важнейшим игроком на протяжении всего сезона. Сейчас его роль вторична. И даже в 33 он не хочет с этим мириться. Потому что знает, что ещё может быть полезным в той самой роли. Важный маркер для собственной уверенности – прогресс в начале осени.

Многие помнят, что после Евро-2020 он еле двигался. Поздно приехал на сбор «Зенита», ходил загруженный и тренировался без энтузиазма. Но в конце августа — начале сентября включился. И за пару недель набрал суперформу. Вывод? И со здоровьем, и с желанием всё в норме. Надо лишь попасть в подходящий коллектив. Где будет то, что он потерял в «Зените» в последний год.

В последнее время я много слышал о настроении Артёма. Полагаю, он недоволен всем – тренером, партнёрами, которые уже давно относятся к нему иначе, недоволен и самим собой. В этом «Зените» он неспособен реализоваться так, как того хочет. А клуб точно не будет создавать условия для уже не такого полезного футболиста.

«Зенит» поступает профессионально. Там нет эмоций, хотя могли бы быть с учётом вклада Дзюбы в успехи. Они закончились в тот момент, когда клуб предложил ему соглашение с понижением, а Артём его не принял. Тот же Ерохин принял, а он — нет. Формат двойных стандартов для нынешнего «Зенита» точно неприемлем.

Осталось узнать, где Дзюба в итоге окажется. Говорят об одном российском клубе и об одном из участников еврокубков. Это не «Црвена Звезда», туда игрок не собирается. Хотя варианты по спонсорской линии действительно существовали. Но, видимо, нападающий прервёт все связи с «Зенитом», за который он отыграл семь сезонов и выиграл все титулы.

Это неизбежный и точно не самый плохой финал. Могло быть куда хуже.