В «Спартаке» ответили на вопрос, планируется ли церемония прощания с Самуэлем Жиго

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, планируется ли церемония прощания с защитником команды Самуэлем Жиго. Француз по окончании этого сезона пополнит состав «Марселя».



«С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всё увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

28-летний французский защитник пополнил состав московского клуба в летнее трансферное окно 2018 года, перейдя из бельгийского клуба «Гент».

В нынешнем сезоне Самуэль Жиго провёл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.