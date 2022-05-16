В «Спартаке» ответили на вопрос, планируется ли церемония прощания с Самуэлем Жиго
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, планируется ли церемония прощания с защитником команды Самуэлем Жиго. Француз по окончании этого сезона пополнит состав «Марселя».
«С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всё увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
28-летний французский защитник пополнил состав московского клуба в летнее трансферное окно 2018 года, перейдя из бельгийского клуба «Гент».
В нынешнем сезоне Самуэль Жиго провёл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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