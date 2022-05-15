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Самуэль Жиго рассказал, как придумал особенное празднование с фанатами — «Ауф!»

Самуэль Жиго рассказал, как придумал особенное празднование с фанатами — «Ауф!»
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго ответил на вопрос, как придумал особенное празднование с фанатами — «Ауф!».

«У моего особенного празднования с фанатами интересная история. Впервые я придумал кричалку на этот мотив ещё в Бельгии, с друзьями. Потом родилась версия для «Спартака»: как-то в конце сбора у нас был выходной, мы возвращались из ресторана всей командой на автобусе, и я устроил такое шоу.

Когда при Доменико мы выиграли у ЦСКА в Кубке в дополнительное время, я подошёл к фанатской трибуне и почувствовал, что нужный момент настал. Взял микрофон у заводящего и ощутил себя героем фильма «Гладиатор», — приводит слова Жиго официальный сайт московского «Спартака».

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Самуэль Жиго пополнит состав французского «Марселя».

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