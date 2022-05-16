Правительство Великобритании опасается, что Абрамович может разорить «Челси»

Правительство Великобритании обвинило Романа Абрамовича в том, что он поставил «Челси» под угрозу банкротства, якобы отказавшись принять новую структуру продажи, предложенную министрами. Об этом сообщает The Telegraph.



Несмотря на то, что «Челси» более недели назад подписал соглашение о продаже клуба консорциуму, который возглавляет Тодд Боули, переговоры с правительством зашли в тупик из-за судьбы кредита в € 2 млрд (£ 1,6 млрд).



Лагерь Абрамовича за последние две недели опубликовал два заявления, в которых отрицал, что он отказывается от обещания простить долг. Однако инсайдеры сообщили, что закулисные отношения становятся всё более напряжёнными по мере того, как время для достижения соглашения истекает.



Правительственная версия событий оспаривается источниками, близкими к Абрамовичу.