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Роман Абрамович продаёт «Челси», кто станет новым владельцем: Тодд Боули, Марк Адамс, Хансйорг Висс

Продажа «Челси» — рекордная. Но получит ли Абрамович хоть что-то?
Полина Куимова
Кто станет новым владельцем «Челси»
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Лондонский клуб нашёл новых хозяев.

«Челси» официально нашёл новых владельцев – в конкурсе на покупку клуба победила заявка американца Тодда Боули, которую он подавал совместно с Марком Уолтером и швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом.

Официально сделка должна завершиться к 31 мая, но Боули уже побывал на стадионе: посетил «Стэмфорд Бридж» в пятницу, а в субботу побывал на матче с «Вулверхэмптоном». В трансляции ему уделили внимания примерно столько же, сколько футболистам – камера выхватывала чуть ли не каждое его действие.

Тодд Боули (справа)

Тодд Боули (справа)

Фото: Eddie Keogh/Getty Images

За сколько продадут «Челси»?

Сообщается о сумме в £ 4,25 млрд, которая будет разбита на две части.

Первая – £ 2,5 млрд – плата за клуб. Эта сумма отправится на банковский счёт, но не Абрамовича (Великобритания проследит, чтобы он не получил ни пенни), а правительства.

Вторая – £ 1,75 млрд – это инвестиции в клуб. Деньги вложат в реконструкцию «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и дальнейшее финансирование фонда «Челси».

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Перед новыми владельцами, сообщает Sky Sports, поставили несколько важных условий:

  • нельзя выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года;
  • нельзя продавать акции до 2032 года;
  • нельзя выходить за пределы установленного долга.

Английские СМИ называют эти условия «антиглейзеровскими»: их внесли в условия сделки для того, чтобы избежать разногласий, которые существовали между Глейзерами после покупки «Манчестер Юнайтед».

А что с долгом перед Абрамовичем?

Издание The Times ранее заявляло, что «Челси» сообщил правительству Великобритании и участникам торгов об изменениях условий сделки. Предполагалось, что часть средств за клуб пойдут на погашение долга компании Fordstam Ltd (учредитель «Челси») перед Camberley International Investments в размере £ 1,6 млрд. Последняя компания зарегистрирована в офшоре, поэтому точно установить её связь с Абрамовичем невозможно. Такой сценарий напряг правительство: у чиновников появились опасения, что российский бизнесмен таким образом хочет всё же получить хоть какие-то средства от продажи клуба.

Роман Абрамович

Роман Абрамович

Фото: Julian Finney/Getty Image

Позднее The Times написал, что согласовали следующие условия сделки:

  • £ 2,5 млрд будут переведены на правительственный счёт и заморожены;
  • £ 1 млрд будет сразу переведён на благотворительность;
  • оставшаяся сумма будет заморожена до тех пор, пока не будет установлено, что между Camberley International Investments и Абрамовичем нет никакой связи.

Вслед за этим представитель российского бизнесмена заявил, что «Абрамович не имеет доступа к этим средствам или контроля над ними и не будет иметь после продажи». В официальном пресс-релизе клуба говорится, что вся сумма (£ 2,5 млрд) будет переведена на счёт и заморожена до того момента, пока правительство Великобритании не даст одобрения на их перевод на благотворительность.

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Кто они — новые владельцы «Челси»?

Тодд Боули. Американский миллиардер
Состояние оценивается в $ 4,72 млрд

Боули учился в США, а на стажировку уехал в лондонское отделение Citibank, где параллельно получал ещё одно образование в Лондонской школе экономики. Накапливать опыт в финансовом секторе он продолжил в Credit Suisse First Boston, откуда перешёл в Guggenheim Partners. Там Боули занимался управлением активами, прежде чем стать президентом компании.

В 2012-м он совместно с консорциумом Guggenheim Baseball Management вложился в бейсбольную команду «ЛА Доджерс». Спустя год Боули заключил крупную сделку между Time Warner Cable и командой, в результате которой появилась SportsNet LA — региональная сеть для трансляций всего, что связано с «ЛА Доджерс». В 2015-м Боули выкупил у Guggenheim Partners журналы Billboard и Hollywood Reporter и телевизионную компанию Dick Clark Productions (она в том числе занимается премией «Золотой глобус»), после чего основал собственную компанию Eldridge Industries. Сейчас у неё есть доли примерно в 80 различных финансовых, медиа-, спортивных, риэлторских и технологических компаниях.

«Я жил с простой мантрой, – рассказывал он. – Если я говорил, что собирался что-то сделать, – я это делал. И когда у вас создаётся репутация человека, способного что-то сделать, то в вашем почтовом ящике сразу появляется много интересных вещей».

Помимо «ЛА Доджерс», у Боули есть франшиза женской бейсбольной команды «Лос-Анджелес Спаркс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и фэнтези DraftKings.

Тодд Боули
Тодд Боули
новый владелец «Челси»

«Инвестиции в спорт стимулируют тебя интеллектуально. Каждый день ты продумываешь, как использовать все возможности, чтобы у тебя был шанс победить. При этом держишь в голове, что нет на 100% верного решения. Мне кажется, это своего рода правило: нет никаких гарантий. Это очень унизительно, когда ты всё делаешь правильно и всё равно не выигрываешь. В этом есть что-то, что заставляет меня продолжать стремиться ежедневно делать лучшее, что я могу. Сначала ты пытаешься разобраться, потом ставишь правильных людей, строишь фундамент, затем – позволяешь ему работать».

Боули уже пытался приобрести «Челси» в 2019-м, но тогда получил отказ. Отвечая на вопрос Bloomberg об огромных затратах на управление футбольным клубом, он сказал: «Трудно купить качество и при этом не переплачивать. Тогда возникает вопрос, можете ли вы продолжать развивать то, что вы приобрели по этой цене? Я продолжаю верить, что для лучших есть глобальные возможности».

Американец много говорит о фанатах (важная часть спорта, поэтому надо концентрироваться на них), выходе на американский рынок (много перспектив для развития) и реконструкции «Стэмфорд Бридж». Боули считает, что при строительстве новой арены нужно использовать американский подход: исторически стадионы в Англии «очень утилитарные», а их нужно сделать «образом жизни».

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Марк Уолтер
Состояние оценивается в $ 3,9 млрд

Уолтер – давний партнёр Боули: они работают вместе со времён, когда Тодд присоединился к Guggenheim Partners. Марк занимает должность председателя «ЛА Доджерс», а также у него есть доля в компании Beyond Meat, занимающейся производством продуктов из растительного мяса, и в интернет-магазине автомобилей Carvana.

Уолтер и его жена Кимбра владеют заповедником дикой природы во Флориде, в котором обитают как исчезающие, так и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных.

Баннер в честь Романа Абрамовича

Баннер в честь Романа Абрамовича

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Хансйорг Висс. Швейцарский миллиардер
Состояние оценивается в $ 5,1 млрд

Висс учился в Швейцарском Федеральном технологическом институте в Цюрихе – у него есть степень магистра в области гражданского строительства и строительной инженерии. После обучения он некоторое время работал заводским инженером и руководителем проекта Chrysler в Пакистане, Турции и на Филиппинах. Получив первую рабочую практику, Висс поступил в Гарвард. «Первые пять недель я не разговаривал в классе, — рассказывал он. – Все мои одноклассники были «сливками общества». Они носили рубашки с пуговицами на воротничках, которые я никогда раньше не видел».

После учёбы Висс уехал в Бельгию – работать в сталелитейной промышленности. Параллельно с этим швейцарец открыл небольшой бизнес по продаже самолётов частным лицам. Благодаря своей «подработке» он познакомился с хирургом, который был соучредителем компании Synthes – швейцарского производителя медицинских изделий для хирургического лечения переломов. С того момента в жизни Висса начался новый этап: он начал изучать, как работает рынок медицины.

Спустя два года швейцарец стал президентом американского подразделения компании. До этого момента все пластины, штифты, винты и другие имплантаты производились в Швейцарии, после чего распространялись в Соединённых Штатах. Висс построил завод в Колорадо, постепенно расширил штат сотрудников и начал заниматься обучением врачей. Он организовывал учебные курсы и мастер-классы для хирургов, заинтересованных в изучении новых методов фиксации при лечении переломов. В 2012 году Висс продал Synthes USA фармацевтической компании Johnson & Johnson за $ 19,7 млрд.

Швейцарец известен также своими крупными пожертвованиями на благотворительность: Forbes писал, что он входит в число самых больших филантропов в мире. Висс дал клятву проекту Giving Pledge*, что пожертвует больше половины своего состояния.

Giving Pledge («Клятва дарения») – филантропический проект, основанный в 2010 году Биллом Гейтсом, его женой Мелиндой и финансистом Уорреном Баффетом. Богатейшие люди мира запустили кампанию, в рамках которой обратились к миллиардерам с просьбой установить единый стандарт щедрости – жертвовать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Из россиян в нём приняли участие Владимир Потанин и Юрий Мильнер. Среди дарителей также есть имена Марка Цукерберга, Илона Маска, Джорджа Лукаса, Дэвида Рокфеллера.

Большую часть своей жизни Висс активно этим занимается. У него есть свой фонд Wyss Foundation, который курирует проекты по защите земель на западе США; его общие активы насчитывают $ 2 млрд. Помимо этого, Висс активно вкладывается в экологию: он пожертвовал $ 8 млн на защиту океана, $ 65 млн – на защиту природы в Африке, а также пообещал инвестировать $ 1 млрд на защиту планеты (цель проекта – сохранить в естественном виде 30% планеты к 2030 году). Также Висс вкладывается в научные исследования: он передал $ 120 млн Цюрихскому университету и Политеху на строительство научного центра, проспонсировал открытие медицинского центра по изучению мозга в Женеве и женевского биотехкампуса на $ 150 млн. Вероятно, что футбольный клуб станет очередным его филантропическим проектом.

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