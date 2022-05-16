Три игрока «Динамо» Киев не будут готовиться к матчам сборной Украины в стыках к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение, что к стыковым матчам за выход на Чемпионат мира 2022 года не будут готовиться три футболиста киевского «Динамо». Об этом сообщает Обозреватель.
По информации источника, речь идёт о полузащитниках Виталии Буяльском и Денисе Гармаше, а также форварде Артёме Беседине.
Отмечается, что позже станут известны имена ещё трёх игроков сборной Украины, которых главный тренер национальной команды Александр Петраков исключил из окончательного списка.
В расположение сборной Украины уже начали прибывать легионеры. К команде присоединились форварды португальской «Бенфики» Роман Яремчук, немецкой «Ганзы» Даниил Сикан и венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков, а также защитник чешской «Славии» Тарас Качараба.
Отметим, что 17 мая сборная Украины проведёт товарищеский матч с итальянским «Эмполи».
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