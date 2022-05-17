Гари Невилл раскритиковал Гранита Джаку за высказывания в адрес партнёров по «Арсеналу»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаку за его реплики об одноклубниках после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:0).

После поражения «Арсенала» Джака заявил, что никто из «канониров» не заслужил ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, сказав, что все провели катастрофическую игру. Также Джака указал на то, что игроки, которые не готовы к давлению должны сидеть дома.

«Кажется, я слышал, что он сказал: «Сиди дома, если у тебя нет достаточно волевых качеств». То есть, он наезжает на своих партнёров.

Я не знаю, на кого именно он напал, надеюсь, не на молодых игроков.

Я вам скажу, что он сам был позорищем в последние 4-5 лет, когда хватал безрассудные удаления. Об этом он не упомянул», – приводит слова Невилла Mirror.