Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе

Мадридский «Реал» планирует объявить о подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе после финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с «Ливерпулем». Об этом сообщает Goal в «Твиттере».
Встреча «Ливерпуль» — «Реал» в рамках финала Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая.
Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются переубедить французского форварда подписать контракт с командой. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне 23-летний французский нападающий провёл за «ПСЖ» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 36 голов и сделал 21 результативную передачу.
Видеообзор. «Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 37-го тура Примеры:
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