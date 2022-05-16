Игрок «Блэкпула» Джейк Дэниелс совершил каминг-аут

Полузащитник «Блэкпула» Джейк Дэниелс совершил каминг-аут. Он стал первым действующим профессиональным футболистом в Великобритании, публично заявившим о своей гомосексуальности после Джастина Фашану, который совершил каминг-аут в 1990 году.
«Сейчас самое подходящее время, чтобы сделать это. Я чувствую, что готов рассказать людям свою историю. Хочу, чтобы люди знали меня настоящего.
Мне было пять или шесть лет, когда я понял, что я гей. Так что на протяжении долгого времени я жил во лжи. В таком возрасте не думаешь, что футбол и гомосексуальность несовместимы. Тогда я думал, что вырасту, у меня появится девушка, и я изменюсь. Но, становясь старше, понимаешь, что не можешь просто так измениться. Это так не работает.
Я не был готов рассказать, это была внутренняя борьба, но я больше не могу лгать. После того, как я рассказал всё своей семье, клубу и товарищам по команде, стресс ушёл. Это повлияло на моё психическое здоровье. Теперь я счастлив, что могу быть самим собой», — приводит слова Дэниелса Sky Sports.
- 16 мая 2022
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