Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль — о матче с «Ливерпулем»: это наш финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль признался, что надеется, что его команда выдаст лучший матч сезона в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» и станет непосредственным участником гонки за чемпионский титул.
«Есть причина, по которой «Ливерпуль» проиграл только три матча в этом сезоне, и, если вы хотите добиться победы в игре с ними, вам нужно провести идеальный матч.
То, что наш матч непосредственно будет вовлечён в гонку за титул, даёт «Ливерпулю» дополнительную мотивацию, но также даёт шанс и нам, как и «Вест Хэму», который сыграл вничью с «Сити», сделать что-то особенное.
Это то, чего хотят добиться игроки, они с нетерпением ждут этой игры, а мы жаждем появиться перед своими болельщиками.
Это наш финал Лиги чемпионов. Мы все подвержены влиянию ситуаций, и мы должны подчёркивать их разными способами и с очень хорошей, агрессивной манерой игры в футбол. Тогда, может быть, мы сможем их немного поколебать. Тогда всё зависит от нас. Если мы сможем конкретно навредить им, забив голы, то сделаем этот матч ещё более трудным для «Ливерпуля», — приводит слова Хазенхюттля Sky Sports.
- 17 мая 2022
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