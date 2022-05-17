Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ему было не до шуток, когда они потеряли шансы на чемпионство». Аугустыняк — о Шиманьском

«Ему было не до шуток, когда они потеряли шансы на чемпионство». Аугустыняк — о Шиманьском
Комментарии

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк рассказал о встрече с соотечественником Себастьяном Шиманьским после игры с «Динамо» в РПЛ.

«После игры с «Динамо» я видел, что ему очень жаль оттого, что они потеряли шансы на чемпионство, и тут уже не до шуток было. Но когда они обыграли «Аланию» и вышли в финал Кубка, то я его, разумеется, поздравил. У него, кстати, ещё был день рождения, и в том матче он трижды попал в штангу. Себастьян, конечно, расстроился, потому что выбивают такие игры, когда ты не можешь забить», — приводит слова Аугустыняка пресс-служба «Урала» на официальном сайте.

Напомним, в последнем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» разыграет серебряные медали турнира в матче с «Сочи». Чемпионом России досрочно стал «Зенит».

Новость по теме
Хавбек «Урала»: Бикфалви играл в ЛЧ, это сразу видно, когда он выходит на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022