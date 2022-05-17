Милнер: сказал Тренту: «Твой шкафчик с трофеями полон, но не устань от этого»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал об эмоциях после победы в Кубке Англии.



«В такие моменты видишь у всех на лицах схожие эмоции: все рады и ощущают лёгкость. С одноклубниками всегда делишься переживаниями и мыслями после игры. После матча с «Челси» я сказал Тренту: «Твой шкафчик с трофеями полон, но не устань от этого». Он невероятный игрок, а мы — невероятная команда», — цитирует игрока The Guardian.

Решающий пенальти в финале турнира реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

Одноклубник Милнера Хендерсон стал первым капитаном в истории команды, которому удалось выиграть с клубом сразу шесть разных трофеев.