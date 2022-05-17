«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Саутгемптоном»
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В матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Редмонд. На 27-й минуте нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино сравнял счёт, забив гол после передачи форварда мерсисайдского клуба Диогу Жоты. На 67-й минуте победный гол мерсисайдцев забил защитник Жоэль Матип.
«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).
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