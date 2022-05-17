Игрок «Уотфорда» Сарр поддержал Гейе, отказавшегося играть в форме с ЛГБТ-символикой

Сенегальский полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр вступился за своего соотечественника и игрока «Пари Сен-Жермен» Идриссу Гейе, отказавшегося поддержать ЛГБТ-сообщество.
В своей социальной сети Сарр выложил фотографию, на которой изображён Гейе с золотой медалью Кубка Африки. Лица самого Сарра в кадре не видно, на его месте расположен смайлик с сердцем.
Напомним, футболист отказался играть в футболке с радужным номером в матче французской Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). Игроки «ПСЖ» выступали в специальной форме в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией, который отмечается 17 мая.
Чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», вернувший себе это звание за несколько туров до окончания турнира. Второе место с 68 очками в 37 матчах занимает «Монако», опережающий набравший столько же очков «Марсель» за счёт лучшей разницы голов.
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