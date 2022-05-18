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Лидер сборной Германии летом может продолжить карьеру в «Барселоне»

Лидер сборной Германии летом может продолжить карьеру в «Барселоне»
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Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 31-летний немец интересен «Барселоне» и лондонскому «Арсеналу». Более того, интерес к Гюндогану проявляют некоторые клубы немецкой Бундеслиги.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) 1 июля 2016 года. Его текущая стоимость согласно Transfermarkt составляет € 35 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС, а также в одном из клубов чемпионата Турции.

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