Лидер сборной Германии летом может продолжить карьеру в «Барселоне»

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне».



Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 31-летний немец интересен «Барселоне» и лондонскому «Арсеналу». Более того, интерес к Гюндогану проявляют некоторые клубы немецкой Бундеслиги.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.



Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) 1 июля 2016 года. Его текущая стоимость согласно Transfermarkt составляет € 35 млн.



Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС, а также в одном из клубов чемпионата Турции.