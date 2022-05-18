Клопп – о запасных игроках «Ливерпуля»: благодаря им у тебя, как будто «Феррари» в гараже

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в восторге от игроков его команды, которые не проходят в основной состав, но могут помочь клубу в нужный момент. В матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1), Клопп сделал 9 изменений по сравнению с победным финальным матчем Кубка Англии с «Челси».

«Я так доволен игрой, это очень трогательно. Эти парни просто – вау! Благодаря им у тебя как будто постоянно «Феррари» в гараже.

Ты выпускаешь их на поле, и они дают результат. Харви Эллиотт, я не уверен, когда он вообще играл в последний раз, у Кёртиса Джонса нет нужного игрового ритма, он играл только время от времени. Такуми Минамино — это преступление, что он не играет ещё чаще. Алекс Окслейд-Чемберлен даже не вышел на поле, а он находится в отличной форме.

Иногда парням действительно тяжело. Что бы ни случилось в этом году, это продолжает быть возможным лишь из-за этой группы игроков. Они исключительны, и они снова показали это.

Я внёс девять изменений в стартовый состав, если бы это не сработало, это было бы на моей совести. Но это сработало и это на 1000% заслуга этих футболистов», — приводит слова Клоппа Daily Mail.