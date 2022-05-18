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В «Ньюкасле» оценили вероятность подписания лидера «Лиона» Лукаса Пакета

В «Ньюкасле» оценили вероятность подписания лидера «Лиона» Лукаса Пакета
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о возможном трансфере бразильского полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета в английский клуб.

«Я никогда не игнорировал никаких рекомендаций. Но, конечно, мне нужно понаблюдать и проанализировать профиль игрока, чтобы убедиться, что он соответствует стилю, который мы хотим ставить команде. Я знаю о дружеских отношениях между Бруно Гимарайнсом и Лукасом Пакета. Это может помочь наладить хорошие игровые связи», — приводит слова Хау Footmercato.

Отмечается, что игроки сборной Бразилии недавно встречались в Ньюкасл-апон-Тайне. Пакета приезжал навестить своего соотечественника, чем активировал новые слухи о трансфере в английский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лукаса Пакета в € 35 млн.

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