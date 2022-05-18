Рио Фердинанд: в «Манчестер Юнайтед» красивые проводы своих звёзд не считают чем-то важным
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал английский клуб за отношение к уходящим звёздным игрокам.
«Манчестер Юнайтед» — один из худших в этом деле. Вы видите клубы в других странах, которые устраивают масштабные проводы для своих звёзд, отдавших большую часть карьеры клубу и добившихся там успеха. Это правильно. В «МЮ» не считают это чем-то важным. Я не говорю, что все этого заслуживают, но когда знаешь, как много отдал этой команде, хочешь уйти красиво. Какое-то время я был зол из-за того, как со мной расстались, но теперь не думаю об этом. Всё хорошо», — приводит слова Фердинанда Mirror.
«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков в 37 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022.
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