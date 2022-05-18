«Это требует мужества». Принц Уильям поддержал совершившего каминг-аут игрока «Блэкпула»

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям поддержал полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут.



«Футбол должен быть игрой для всех. То, что сделал Джейк, требует мужества и, надеюсь, поможет разрушить барьеры, которым нет места в нашем обществе. Я надеюсь, что его решение говорить открыто придаст другим уверенности, и они смогут сделать то же самое», — написал принц Уильям на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Дэниелс совершил каминг-аут 16 мая. Хавбек «Блэкпула» стал первым действующим профессиональным футболистом в Великобритании, публично заявившим о своей гомосексуальности, после Джастина Фашану, который совершил каминг-аут в 1990 году.