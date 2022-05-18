Клопп — о каминг-ауте игрока «Блэкпула»: надеюсь, другие последуют его примеру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут.
«Прекрасно, что он чувствует себя достаточно храбрым, чтобы сделать это. Когда я услышал, как он разговаривает, не мог поверить, что ему 17 лет. Очевидно, Джейк уже зрелый парень. Всё футбольное сообщество поддержит его, я уверен на 100%.
Мне понравилось, как он донёс своё сообщение. Он прав в том, что сказал. Он не хотел больше скрывать себя от всех. Это хорошо. Я не знаю Джейка лично, но горжусь им. Это важный шаг. Мы живём в 2022 году. То, что каминг-аут сейчас превращается в такое большое событие, — это безумие, но мы на правильном пути. Это хорошее начало. Надеюсь, другие последуют примеру Джейка и смогут сделать то же самое. Это было бы просто великолепно», — приводит слова Клоппа Goal.com.
- 18 мая 2022
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