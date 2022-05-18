«Наполи» заинтересован в подписании Миралема Пьянича

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, права на которого принадлежат «Барселоне», попал в сферу интересов итальянского «Наполи». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Пьянич не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави и с боснийским полузащитником будет решено расстаться. Отмечается, что «Наполи» после квалификации в Лигу чемпионов на будущий сезон ищет варианты усиления средней линии.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в подписании Пьянича, однако позже эта информация была опровергнута.

В нынешнем сезоне 32-летний боснийский полузащитник провёл за «Бешикташ» 20 матчей чемпионата Турции и сделал две результативные передачи. С 2008 года Миралем Пьянич является игроком сборной Боснии и Герцеговины.