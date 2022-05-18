Марио Фернандес приостанавливает игровую карьеру
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес приостанавливает игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.
Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что Фернандес отправится в Бразилию после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 21 мая.
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