Бабаев: надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу и вернётся

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение защитника красно-синих Марио Фернандеса приостановить игровую карьеру.

«Безусловно, это серьёзная потеря для клуба, но мы не могли не откликнуться на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта.

Подчёркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернётся домой. Тем не менее клуб сделает всё необходимое по усилению позиции правого защитника», — цитирует Бабаева пресс-служба клуба.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.