Садио Мане может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 30-летнего вингера заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.



По информации источника, парижский клуб будет фаворитом на подписание сенегальца, если он решит покинуть «Ливерпуль». Из-за серьёзного интереса «ПСЖ» и возможной высокой зарплаты Мане сомневается, стоит ли ему продлевать контракт с мерсисайдцами.



Напомним, что Садио Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем сезоне 30-летний сенегальский футболист провёл за «Ливерпуль» 49 матчей во всех турнирах. Он забил 22 гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 80 млн.