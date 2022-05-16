Мане стал 2-м в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», обойдя Салаха. Бензема – лидер

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сумел обойти одноклубника Мохамеда Салаха в обновлённом рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает возглавлять рейтинг.

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах теперь располагается на третьей строчке. На четвёртом и пятом, как и в предыдущей версии рейтинга располагаются форвард «Баварии» Роберт Левандовски и игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остался на шестой позиции.

С 8-го на 7-е место переместился игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

В топ-20 рейтинга по-прежнему, не входят ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал»).

2. Садио Мане («Ливерпуль»).

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

4. Роберт Левандовски («Бавария»).

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

6. Винисиус Жуниор («Реал»).

7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

8. Лука Модрич («Реал»).

9. Филип Фоден («Манчестер Сити»).

10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).