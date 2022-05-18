Александр Головин отреагировал на решение Марио Фернандеса приостановить карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин, сейчас выступающий за «Монако», высказался о приостановке карьеры защитника московского клуба Марио Фернандеса.

«Он взрослый человек, поэтому сложно как-то комментировать его решение. Значит ему так будет лучше, ему виднее. Каким запомнился Марио в ЦСКА? Отличным человеком и большим профессионалом», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.