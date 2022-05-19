Защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.
В текущем розыгрыше турнира в 14 играх англичанин забил семь голов, четыре из них — с пенальти. Один раз Тавернье отправил мяч в свои ворота. Защитник получил одну жёлтую карточку за весь турнир. Он реализовал пенальти в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы с «Айнтрахтом».
На групповом этапе футболист не отметился забитыми мячами — он отличался только в играх на стадии плей-офф. Первый гол он забил в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Боруссией», затем Джеймс огорчал вратарей «Црвены Звезды», «Браги» и «РБ Лейпциг».
В финале Лиги Европы «Рейнджерс» и «Айнтрахт» не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл немецкий клуб — 5:4.
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