Защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

В текущем розыгрыше турнира в 14 играх англичанин забил семь голов, четыре из них — с пенальти. Один раз Тавернье отправил мяч в свои ворота. Защитник получил одну жёлтую карточку за весь турнир. Он реализовал пенальти в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы с «Айнтрахтом».

На групповом этапе футболист не отметился забитыми мячами — он отличался только в играх на стадии плей-офф. Первый гол он забил в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Боруссией», затем Джеймс огорчал вратарей «Црвены Звезды», «Браги» и «РБ Лейпциг».

В финале Лиги Европы «Рейнджерс» и «Айнтрахт» не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл немецкий клуб — 5:4.