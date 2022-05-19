«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА во второй раз в истории

«Айнтрахт» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА.

Немецкий клуб сегодня стал победителем ЛЕ, обыграв в послематчевой серии пенальти шотландский «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.).

Впервые «Айнтрахту» удалось выиграть турнир в сезоне-1979/1980. Тогда они обыграли гладбахскую «Боруссию» в двухматчевом финале Кубка УЕФА за счёт большего количества мячей на выезде (2:3, 1:0).

Напомним, в матче между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.

Обслуживала встречу словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. Ему помогали ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.