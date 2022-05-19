Трапп отражал пенальти и делал селфи с фанатами. Лучшие фото победы «Айнтрахта» в ЛЕ

В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.

«Айнтрахт» завоевал этот трофей без единого поражения в турнире. Клуб из Франкфурта провёл 13 матчей, в которых сумел восемь раз победить соперников и пять раз сыграть вничью. «Айнтрахт» – третий клуб в истории турнира, которому удалось добиться этого достижения.

Ранее без поражений одерживал победу в Лиге Европы «Вильярреал» в прошлом сезоне. Также ни одного поражения не потерпел и «Челси» в борьбе за титул в сезоне-2018/2019.

Лучшие фото с матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс» — в фотоподборке «Чемпионата».

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