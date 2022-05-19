Семак — о возможном внедрении Кубка РПЛ: это имеет место быть, интересная идея

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном внедрении Кубка лиги в России, а также о возможном расширении РПЛ.

«Что касается внедрения Кубка лиги, это имеет место быть. На сегодняшний день опять же речь идёт об отстранении из еврокубков на один год. И что-то кардинально менять, чтобы потом опять возвращаться, наверное, не совсем правильно. Вопрос в том, какая будет мотивационная составляющая, как организовать этот Кубок, чтобы он имел и турнирное значение, и был интересен с точки зрения болельщиков. Это те вопросы, которые должны беспокоить.

Идея интересная, потому что ничего не меняется в календаре чемпионата. Мы в таком же режиме примерно работаем, в тех же примерно датах и временных коридорах, потому что в любом случае мы обязаны будем отпускать игроков сборных в те паузы, когда они будут играть. Вряд ли что-то может кардинально измениться. Добавить дополнительные матчи — именно та идея, которая сейчас стоит перед руководством, и в каком виде она будет воплощена, скоро узнаем.

Сама идея, на мой взгляд, неплохая. Как сделать так, чтобы это было интересно всем — об этом нужно подумать. По поводу расширения я всегда говорил, что существует два фактора: календарь (надо понимать, когда и где играть все матчи) и уровень команд, которые будут заходить выше. Вот две составляющие, которые должны главенствовать при принятии того или иного решения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).