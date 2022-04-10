В России хотят возродить Кубок РПЛ. Что это за турнир?

Последние полтора месяца футбольные чиновники безостановочно обсуждают существование в новой реальности. Темы разные – от моратория на вылет до целесообразности легионеров. Теперь появилась ещё одна. В середине марта Геннадий Орлов переместился на 20 лет назад и предложил возродить Кубок РПЛ. По мнению журналиста, это пойдёт на пользу российскому футболу, ведь надо чем-то забить паузы на матчи сборных. Прошло три недели и, по информации «РБ Спорт», идею действительно готовы обсуждать.
Кубок РПЛ уже существовал, а единственный чемпион — «Зенит»
У турнира короткая, но любопытная история. В 2003-м Виталий Мутко уже ушёл из «Зенита» и получил должность президента РФПЛ. Все знают про творческий и деятельный склад ума бывшего босса российского футбола, и 19 лет назад он выступил с очередным оригинальным предложением. Ему захотелось увидеть новый турнир, который мог бы повысить привлекательность лиги.
Идея была максимально простая: копипаст Кубка лиги Англии. Но со своими нюансами. Нужно лишь взять клубы высшего дивизиона, провести жеребьёвку и запуститься по лигочемпионской системе с двухматчевыми противостояниями. Мутко посчитал, что играть куда полезнее, чем слишком долго тренироваться. Клубы не возражали и решили попробовать. Хотя особого зрительского интереса Кубок не вызвал изначально. Во многом потому, что тренеры использовали в турнире очень далёкий резерв. И давали отдохнуть даже тем, кого не вызвали в сборную. Поэтому победить мог кто угодно. Но сделал это «Зенит».
Фото: fc-zenit.ru
Питер прошёл ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо», а в финале встретился с «Черноморцем». В решающей стадии Петржела чуть ли не впервые выпустил плюс-минус сильный состав, и в первом матче его команда забила три сопернику. Ответный стал формальностью. «Зенит» взял титул.
Проведение Кубка РПЛ никого не разочаровало. Но в итоге от него отказались. По конспирологической теории, не лишённой правдоподобности, московским клубам очень не понравилась победа Питера. Неудивительно, учитывая их трофейное благополучие последних лет. И они заблокировали продолжение. Так что «Зенит» остался единственным обладателем титула.
Что говорят эксперты?
Гаджи Гаджиев: «Хорошая идея. Нам нужны игры, новые соревнования в отсутствие еврокубков. Топ-клубы между собой будут чаще играть. Если по две игры между собой будут проводить, то вообще замечательно».
Юрий Сёмин: «Это отличная идея. Станет больше игр, станет больше игровой практики. Повысится интерес, если сделать его с материальной выгодой, то турнир будет очень хорошим».
Сергей Корниленко: «Мы выступаем за максимально интенсивный календарь, чтобы игр было больше. Особенно если не будет еврокубков и будут большие паузы между играми в чемпионате. Мы за то, чтобы эти паузы заполнялись играми хорошего уровня».
Роман Терюшков: «Мне о Кубке лиги ничего не известно. Идея, наверное, неплохая. Чем больше турниров, тем лучше. Календарь сейчас поредеет, вполне вероятно, что такое мероприятие имеет место быть».
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