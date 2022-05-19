Выиграй возможность посетить тренировку ФК «Локомотив» в Баковке!
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Футбольный клуб «Локомотив» приглашает всех желающих поучаствовать в розыгрыше 15 мест на посещение тренировки основы в Баковке.
Чтобы принять участие, необходимо сделать два шага:
1. Купить билет на ЖФК «Локомотив» — ЖФК «Енисей» на fclm.ru/tickets;
2. Посетить матч женской команды на «РЖД Арене» 21 мая.
Далее 15 счастливчиков будут выбраны случайным образом при помощи рандомайзера. О результатах будет объявлено вечером 23 мая в телеграм-канале ФК «Локомотив» https://t.me/fclokomotiv.
Открытая тренировка пройдёт во время летних сборов в июне на обновлённой базе команды в Баковке. Все победители получат сертификаты на посещение тренировки и информацию о дальнейшем плане действий на e-mail, указанный при покупке билета.
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