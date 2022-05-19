Директор по развитию РФС: клубы будут счастливы, если будет принято решение по расширению

Директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался по поводу возможной реформы Российской Премьер-Лиги.



«Вариантов у нас больше пяти. Каждый не обсуждали. Решения — это полномочия исключительно исполкома. Если не будет решения о возвращении клубов в еврокубки, то мы будем по-другому смотреть с точки зрения лицензирования. 2 июня должен определиться состав участников. Это будет завязано на еврокубках. Клубы будут счастливы, если будет принято решение по расширению», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В настоящий момент в чемпионате России по футболу выступают 16 команд. Сообщалось, что с нового сезона их число может возрасти до 18.