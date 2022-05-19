Российские судьи не попали в итоговый список арбитров ЧМ-2022
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира — 2022. Среди судей, которые будут работать на матчах международного первенства, нет ни одного представителя России.
Всего на турнире будут работать 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитра VAR.
Россиянин Сергей Карасёв входил в предварительный список судей на ЧМ-2022, но в итоговом листе арбитров его не оказалось.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Напомним, сборная России должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022, однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров.
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