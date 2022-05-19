Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российские судьи не попали в итоговый список арбитров ЧМ-2022

Российские судьи не попали в итоговый список арбитров ЧМ-2022
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира — 2022. Среди судей, которые будут работать на матчах международного первенства, нет ни одного представителя России.

Всего на турнире будут работать 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитра VAR.

Россиянин Сергей Карасёв входил в предварительный список судей на ЧМ-2022, но в итоговом листе арбитров его не оказалось.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, сборная России должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022, однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров.

ФИФА вслед за Россией забанит на ЧМ ещё одну сборную? Дело по доносу о подделке документов ФИФА вслед за Россией забанит на ЧМ ещё одну сборную? Дело по доносу о подделке документов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022