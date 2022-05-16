ФИФА вслед за Россией забанит на ЧМ ещё одну сборную? Дело по доносу о подделке документов

До чемпионата мира — 2022 почти полгода, но ещё не определены все участники. И это несмотря на состоявшуюся жеребьёвку – 1 июня стыковой матч проведут Украина и Шотландия, победитель пары 5-го сыграет с Уэльсом. Также в июне пройдут матчи межконтинентального плей-офф: ОАЭ или Австралия сыграет с Перу, а Коста-Рика – с Новой Зеландией.

Пока одни готовятся к борьбе за выход, другие рискуют потерять уже завоёванное место.

Уже после жеребьёвки пошли слухи, что лишиться поездки на чемпионат мира может Иран: якобы ФИФА собирается наложить на сборную санкции за недопуск женщин на стадион. Джанни Инфантино, комментируя эту новость, попросил быть серьёзными – и всё опроверг. Окей, разговоры серьёзнее пошли спустя месяц: под угрозой снятия с участия в чемпионате мира оказался Эквадор – активно отстранению сборной пытается поспособствовать чилийская федерация. И если в случае с Ираном Инфантино быстро всё опроверг, то в этом ФИФА начала расследование.

Федерация футбола Чили подала жалобу в ФИФА, утверждая, что один из игроков эквадорской сборной — призрак

Чилийская федерация, как утверждается, нашла доказательства, что сборная Эквадора скрыла настоящую личность одного из своих игроков, Байрона Давида Кастильо Сегуры, подделав его документы.

Байрон Кастильо (справа) Фото: Getty Images

Юрист Эдуардо Карлеццо заявил MARCA, что Кастильо на самом деле является колумбийцем, у него другое имя, а ещё он на три года старше, чем есть:

«Мы категорически заявляем, что Байрон Хавьер Кастильо Сегура родился в колумбийском Тумако 25 июля 1995 года, а Байрона Давида Кастильо Сегуры, который должен был родиться 10 ноября 1998 года, не существует. Он человек-призрак. Это фальсификация, подлог и даже преступление по законам Эквадора».

Помимо поддельного свидетельства о рождении, чилийская федерация предоставила доказательства, что эквадорцы проводили собственное расследование в отношении Кастильо на предмет нарушений в его документах.

«Всё это, очевидно, хорошо известно FEF (эквадорской федерации), — говорится в заявлении чилийской федерации. – Футбольный мир не может закрывать глаза на такое количество доказательств. Эти серьёзные и регулярные методы регистрации игроков не могут быть одобрены, особенно когда мы говорим о мировом соревновании».

Игроки сборной Чили Фото: Getty Images

Чилийцы требуют снять очки за матчи, в которых участвовал Кастильо, и заменить сборную Эквадора на ЧМ сборной Чили. «Количество доказательств, которое у нас есть, невероятно», – также сказал Карлеццо.

В Эквадоре всё опровергают. Хотя расследование в отношении Кастильо действительно было — в итоге его документы ратифицировали

Эквадорская федерация назвала происходящее «необоснованными слухами», призванными дестабилизировать и помешать участию сборной Эквадора на чемпионате мира.

«Мы должны подчеркнуть, что Байрон Кастильо является эквадорцем по всем юридическим нормам, — говорится в заявлении. – Мы категорически отвергаем любые попытки лишить нас права поездки на чемпионат мира. Наша сборная добилась этого законно».

Отборочный матч ЧМ-2022 сборных Эквадора и Аргентины Фото: Getty Images

Чилийцы зацепились за футболиста не просто так: в 2017 году Кастильо попал под подозрение из-за поддельных документов. После нескольких проверок в эквадорском ЗАГСе его исключили из сборной-U20, потому что орган нашёл несоответствия в его свидетельстве о рождении. В 2019-м Хайме Хара, председатель комиссии по расследованию FEF, подтвердил, что Кастильо играет с поддельными документами и на самом деле родился в городе Тумако на севере Колумбии. Информацию представили в колумбийском Гражданском реестре. «У нас есть все основания добиться для него наказания», – сказал тогда Хара.

Кастильо воспользовался habeas data – правом гражданина в судебном порядке требовать доступа к любым документам, которые касаются его личности. В 2021 году суд признал его эквадорцем – ЗАГС пытался оспорить это решение, но судья отклонил апелляцию. После этого Кастильо начали вызывать в сборную. Сейчас, когда история получила такое масштабное распространение, Фернандо Альвара, глава органов регистрации актов гражданского состояния, заявил El Mercurio, что Кастильо во всех государственных записях фигурирует как гражданин Эквадора.

Подделка документов – частая история в Эквадоре. Четыре года назад там наказали 75 футболистов за фальсификацию данных. Расследование установило, что всё началось ещё в 2012-м в клубе «Норте Америка» – там был и Кастильо. Эквадорская федерация называла клуб «эпицентром фальсификации документов игроков в Эквадоре», поэтому позже его деятельность была приостановлена, а несколько сотрудников были арестованы.

Если ФИФА всё же найдёт нарушения, то будут пересчитывать очки. И вот вопрос, что же будет с жеребьёвкой.



Эквадор занял четвёртое место в группе Южной Америки, набрав 26 очков, что позволило им напрямую выйти на ЧМ-2022.

Фото: Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

Кастильо участвовал в 8 матчах:

· Эквадор — Парагвай 2:0

· Эквадор — Чили 0:0

· Уругвай — Эквадор 1:0

· Эквадор — Боливия 3:0

· Эквадор — Венесуэла 1:0

· Чили — Эквадор 0:2

· Парагвай — Эквадор 3:1

· Эквадор — Аргентина 1:1

Если ФИФА признает, что эквадорская федерация виновна, то со сборной снимут очки, заработанные в матчах, в которых принимал участие Кастильо. Итого – 14 очков. При этом остальные сборные получат за эти игры +3.

Расклад выйдет такой:

· Бразилия – 45

· Аргентина – 32

· Уругвай – 28

· Чили – 25

· Перу – 24

· Колумбия – 23

· Парагвай – 19

· Боливия – 18

· Венесуэла – 13

· Эквадор – 12

Таким образом, Чили займёт место Эквадора и напрямую выйдет на ЧМ.

Сборная Чили может занять на ЧМ-2022 место сборной Эквадора Фото: Getty Images

Прецедент уже есть: в 2016 году ФИФА лишила сборную Боливии четырёх очков, заработанных в матчах с Перу (2:0) и Чили (0:0), потому что за команду вышел Нельсон Кабрера – ранее он играл за Парагвай.

ФИФА уже проводит опросы членов федерации Перу и Эквадора и должна в ближайшее время принять решение по этому вопросу.