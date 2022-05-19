Погба согласовал контракт с «Манчестер Сити», но отказался от перехода из-за фанатов «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба мог стать игроком другого манчестерского клуба. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, француз согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта и мог присоединиться к новой команде на правах свободного агента. Однако, поразмыслив, хавбек передумал, так как испугался, что его жизнь в Манчестере станет невозможной.
Ранее сообщалось, что интерес к французу также проявляет «Пари Сен-Жермен».
Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.
Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл за туринцев 178 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ:
- 19 мая 2022
-
21:31
-
21:11
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:38
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:31
-
19:24
-
19:23
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
17:57
-
17:49
-
17:48
-
17:40
-
17:33
-
17:18
-
16:59
-
16:59
-
16:40
-
16:39
-
16:35
-
16:28
-
16:13
-
16:13
-
16:05
-
16:03