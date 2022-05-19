Погба согласовал контракт с «Манчестер Сити», но отказался от перехода из-за фанатов «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба мог стать игроком другого манчестерского клуба. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, француз согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта и мог присоединиться к новой команде на правах свободного агента. Однако, поразмыслив, хавбек передумал, так как испугался, что его жизнь в Манчестере станет невозможной.

Ранее сообщалось, что интерес к французу также проявляет «Пари Сен-Жермен».



Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.



Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл за туринцев 178 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.

24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ: