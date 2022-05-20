Глушаков: было предчувствие, что «Спартак» может вылететь из РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил выступление московского «Спартака» в нынешнем сезоне. Напомним, футболист выступал за красно-белых в период с 2013 по 2019 год.
«Не буду лукавить: «Спартак» в этом сезоне не очень. В турнирной таблице это видно. Глупо говорить, что они в порядке и шикарно играют. Они на десятом месте, мы недалеко от них. Один плюс, что они сейчас попали в финал Кубка России. Его надо выиграть. И предчувствие было, и таблица показывала, что вылет возможен. Очки не обманешь. Но «Спартак» собрался и избежал неприятностей», — цитирует Глушакова «РИА Новости Спорт».
Напомним, московский «Спартак», набрав 38 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны досрочно стал «Зенит» (65). В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:
- 20 мая 2022
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