Источник: на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво

На матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи», который пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, будут продавать пиво, информирует «Спорт-экспресс».
«Динамо» намерено воспользоваться нововведением от правительства Москвы, чтобы продавать пиво на своём стадионе во время заключительного матча сезона. Накануне вышло постановление, согласно которому на стадионах, в концертных залах и в ряде других общественных мест столицы разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% при наличии лицензии.
Правительство Москвы ввело эту меру в качестве эксперимента. Постановление будет действовать до конца 2022 года.
Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
- 20 мая 2022
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