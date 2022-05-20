Источник: на матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво

На матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи», который пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, будут продавать пиво, информирует «Спорт-экспресс».

«Динамо» намерено воспользоваться нововведением от правительства Москвы, чтобы продавать пиво на своём стадионе во время заключительного матча сезона. Накануне вышло постановление, согласно которому на стадионах, в концертных залах и в ряде других общественных мест столицы разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% при наличии лицензии.

Правительство Москвы ввело эту меру в качестве эксперимента. Постановление будет действовать до конца 2022 года.

Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.