Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московским клубом. Теперь соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт армейцев.

Игорь Акинфеев — воспитанник армейской академии, в которой он занимался с четырёх лет. За основной состав ПФК ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 704 матча. Также на его счету 112 игр за сборную России и бронзовые медали Евро-2008.

В составе ПФК ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Игорь — 10-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонёк» лучшему вратарю сезона.

Напомним, сегодня ЦСКА объявил об уходе полузащитника Алана Дзагоева, который выступал за команду на протяжении 14 лет.