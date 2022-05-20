Тихонов: были предложения из Европы, но не жалею, что не уехал

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов, отвечая на вопросы рабочих Кольской ГМК в рамках проекта РФС «Наша смена», заявил, что во время игровой карьеры имел предложения о переезде в Европу.
«Я не жалею, что не уехал. У нас были предложения, особенно в девяностые, когда мы в Лиге чемпионов играли. Но о многих предложениях нам не говорили. Правильно говорит Егор (Титов), что у нас тогда не было агентов. Как уехал Дмитрий Анатольевич (Аленичев) в Италию? Он пришёл, контракт положил: «Я поехал. Спасибо», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Напомним, сегодня в Мончегорске Мурманской области стартовал очередной этап проекта «Наша смена», организованного Российским футбольным союзом. В рамках фестиваля бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Руслан Пименов и Елена Терехова посетили Кольскую горно-металлургическую компанию (ГМК). Амбассадоры РФС побывали в производственных цехах и ответили на вопросы рабочих. В пятницу — субботу звёзды футбола проведут мастер-классы для местных детей и несколько товарищеских матчей.
- 20 мая 2022
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