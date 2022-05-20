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Аршавин: Венгер слишком умный, чтобы быть футбольным тренером

Аршавин: Венгер слишком умный, чтобы быть футбольным тренером
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Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об экс-наставнике «канониров» Арсене Венгере, отвечая на вопросы рабочих Кольской ГМК в рамках проекта РФС «Наша смена».

«Венгер — большой профессионал, хорошо видит молодых футболистов. Мы его называли профессор — это ему подходит. Он слишком умный, чтобы быть футбольным тренером», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч» 2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч»
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Напомним, Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» форвард провёл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 38 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Андрей защищал цвета «Зенита», «Кубани» и «Кайрата».

Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году. В настоящее время Андрей занимает должность заместителя генерального директора «Зенита».

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