«Самый памятный момент в карьере». Гол Аршавина, о котором давно забыли

«Этот гол – самый памятный момент в карьере. «Зенит» моего времени – все игроки одного возраста, мы были вместе на поле и вне него, проводили много свободного времени. Самое лучшее моё время в футболе – в Санкт-Петербурге».

Одна из самых ярких звёзд в истории российского футбола Андрей Аршавин произнёс эти слова в тот день, когда объявил о завершении карьеры. О каком голе говорил экс-игрок «Зенита» и сборной России?

Ровно 21 год назад, 14 апреля 2001-го, Аршавин забил свой первый мяч за «Зенит». Именно его Андрей выделяет на фоне остальных. Наверняка даже многие зенитовские болельщики того поколения давным-давно забыли тот гол, хотя с лёгкостью вспомнят десятки других ярких эпизодов с участием Аршавина, но для самого атакующего полузащитника это важнейший момент в карьере.

Андрей дебютировал за первую команду «Зенита» ещё в августе 2000 года – во встрече Кубка Интертото с английским «Брэдфордом». Сначала 19-летний воспитанник петербургского клуба выходил, как правило, на замены, играл не больше тайма. Первое результативное действие атакующего полузащитника пришлось ждать девять матчей. В выездной игре с «Анжи» Аршавин отметился голевой передачей. А вот первый гол Андрея случился только в его девятнадцатом матче за сине-бело-голубых.

Аршавина, учитывая его скромные физические данные, аккуратно подводили к основе. Тренер «Зенита» Юрий Морозов использовал иногда и жёсткие методы, воспитывая юного игрока и заставляя работать «через не могу»: выгонял с тренировок, грозил отчислением из команды. В конце концов, мэтр добился своего – Андрей стал резко прогрессировать.

«Андрей поначалу вообще не умел открываться, – вспоминал тогдашний тренер «Зенита» Николай Воробьёв, ассистировавший Морозову. – В школе «Смена», где Аршавин был яркой звездой, этого и не требовалось. Ему отдавали мяч в ноги – и Андрей шёл в любимый дриблинг. Однако в профессиональном футболе стоя принимать передачу не дают, нужно искать свободное пространство. Андрей же продолжал играть в юношеский футбол, не понимая, когда надо движение начинать, куда бежать…

Андрей мог взять мяч, обыграть несколько человек, но момент для обострения атаки часто упускал. Пройдя одного соперника, не отдавал пас выходящему на хорошую позицию партнеру и не шёл на ворота сам. Получался дриблинг ради дриблинга. Потребовалось много времени, чтобы Андрей нашёл баланс между эстетическим удовольствием и пользой для команды. Ещё один его заметный минус в те годы – отсутствие привычки участвовать в обороне после потерь мяча. Юрию Андреевичу Морозову приходилось неоднократно объяснять Аршавину, что именно он должен делать. И выпустил тренер Андрея на поле, лишь когда окончательно убедился, что в настоящей игре тот не потеряется, не ослабит команду» (в интервью для «Советского спорта»).

Фото: Neal Simpson/Getty Images

Матч с «Факелом», состоявшийся в апреле 2001-го в Воронеже, стал лишь третьим для Аршавина в стартовом составе. «Зенит» мощно начал тот чемпионат – с трёх побед и ничьей – так что был безусловным фаворитом встречи. Андрей занял позицию правого полузащитника, в его задачу входило доставлять мяч нападающим Александру Кержакову и Геннадию Поповичу. Игра собрала аншлаг: свидетелями первого гола Аршавина стали 23 тысячи зрителей. К слову, среди них был 13-летний болельщик хозяев Олег Самсонов – будущий полузащитник «Зенита» и «Факела».

Зенитовцы забили быстрый гол, потом «Факел» отыгрался с пенальти. Команды собирались уже уходить на перерыв при счёте 1:1, но тут и случился «самый памятный момент в карьере» Андрея. Сработала тогда ещё только создававшаяся «золотая связка» Аршавин – Кержаков. Обычно полузащитник ассистировал форварду, однако в Воронеже всё было наоборот. Александр сделал хитрый пас через себя, а влетевший в штрафную Андрей точно пробил в касание в дальний угол ворот голкипера Дмитрия Гончарова. Между прочим, это был лишь пятый матч 18-летнего Кержакова за «Зенит». А Аршавин, забив, показал болельщикам на свою фамилию на футболке. Дескать, запоминайте!

После игры Андрей признался, что в том эпизоде даже не собирался бить – хотел сделать прострел на Поповича. Однако в последнюю секунду вдруг поменял решение. И сам удивлялся тому, как хорошо попал в недоступную для вратаря зону.

Гол Аршавина оказался победным – «Зенит» выиграл со счётом 2:1. Петербуржцы по итогам тура стали делить первое место по набранным очкам со «Спартаком» и ещё парой команд. Андрей же после этого матча начал стабильно выходить в основе сине-бело-голубых, убедив Морозова, что готов делать разницу в элите.

Когда в 2009 году Аршавин забил сотый мяч в карьере, атакующего полузащитника спросили, помнит ли он все свои голы. «Штук семьдесят, наверное, вспомню: отлично сохранился в памяти самый первый – «Факелу», а вот второй и третий уже, похоже, забыл», – сказал Андрей.

На клубном уровне Аршавин в Воронеже больше не играл. Но вернулся в этот город девять с половиной лет спустя в качестве капитана сборной России и уступил с национальной командой бельгийцам – 0:2.