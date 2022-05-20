Ди Мария попрощался с игроками «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария попрощался с партнёрами по команде.



В своей социальной сети 34-летний футболист опубликовал командную фотографию с подписью: «Спасибо». Под постом его одноклубник Марко Верратти оставил комментарий: «Спасибо тебе, друг. Я люблю тебя».

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своём «твиттере», что игрок ведёт переговоры с туринским «Ювентусом». Правда, официальное соглашение между сторонами ещё не согласовано.



Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.



Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

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