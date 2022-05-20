Тотти заявил, что в понедельник встретится с Дибалой и попытается переманить его в «Рому»
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Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти хочет видеть нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в римском клубе.
«Не знаю, смогу ли я переманить его в «Рому». На понедельник назначена наша встреча, буду убеждать. Мы будем играть на благотворительном матче Самуэля Это'О, попытаюсь поговорить с ним. Постараюсь кое-что донести до него, надеюсь, мы преуспеем», – цитирует Тотти Goal.com.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.
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