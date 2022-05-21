Анчелотти: Алаба сыграет с «Ливерпулем», в финале ЛЧ нам нужны качество и опыт

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по завершении встречи с «Бетисом» (0:0) в последнем туре чемпионата Испании высказался о шансах защитника Давида Алабы сыграть с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

«Я уже знаю состав на предстоящий матч, мне всё ясно. Алаба справится. Причина, по которой он не играл сегодня, заключалась в том, что не было необходимости рисковать. В финале нам нужны качество и опыт, а не только самые сильные игроки. Что касается Родриго, то это правда, что он хорошо проявил себя с выхода на замену, но я думаю, что он также вносит достойный вклад в качестве игрока стартового состава», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» не сумел обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона.

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Напомним, финал Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 28 мая, на «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало матча – в 22:00 мск.