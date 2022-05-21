Анчелотти подтвердил уход Иско из «Реала» на правах свободного агента

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по завершении домашней встречи с «Бетисом» (0:0) в последнем туре чемпионата Испании рассказал о дальнейшей судьбе 30-летнего испанского атакующего полузащитника «Королевского клуба» — Иско.

«Сегодня завершается карьера Иско в «Реале». И это был отличный этап для него. Он, конечно, мог бы сделать больше и лучше раскрыть свой потенциал, но тем не менее сыграл важную роль для команды. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Анчелотти Get Spanish Football News.

Иско забивает с передачи Винисиуса.

Напомним, в нынешнем сезоне Иско принял участие в 16 встречах за мадридский «Реал», в которых отметился двумя забитыми мячами. Он стал игроком «сливочных» в 2013 году, перейдя из «Малаги» за € 30 млн, сейчас его стоимость оценивается в € 7,5 млн.