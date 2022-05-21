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«Динамо» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Динамо» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 21 мая, состоится матч «Динамо» — «Сочи». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Динамо» в 29 матчах набрало 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (53) — на 3-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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